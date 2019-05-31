شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل – 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد استناده لمستوى الدعم 130.55 ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 0.63 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات الدعم 130.55 ، ليستهدف مستوى المقاومة 142.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد