شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 121.20 ، جاء ارتفاع سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC - (CAT) في آخر جلساته ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.36 نقطة ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 121.20 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 116.30 .

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الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط