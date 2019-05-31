شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يواصل نزيف الخسائر – تحليل – 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) انخفاضه بتداولات المدى القصير ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مسجلاً خسائر جلساته بلغت نسبتها -1.00% بما يعادل -1.13 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ويبدو أن هذا هو سبب الانخفاض الضعيف بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 133.78 ، ليستهدف مستوى الدعم 101.71 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط