بايدو يواصل نزيف الخسائر – تحليل – 31-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) انخفاضه بتداولات المدى القصير ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مسجلاً خسائر جلساته بلغت نسبتها -1.00% بما يعادل -1.13 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ويبدو أن هذا هو سبب الانخفاض الضعيف بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 133.78 ، ليستهدف مستوى الدعم 101.71 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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