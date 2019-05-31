الاقتصاد

تعاون مصرى سعودى فى مجال دعم الابداع وبناء القدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، بالمهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية ، لبحث سبل تطوير التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وتناول اللقاء استعراض أبرز مشروعات التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الصلة فى إطار المباحثات السابقة التى تمت بين الوزارتين خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية لمصر فى أبريل الماضى؛ والتى شملت مجالات مختلفة أبرزها التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وبناء القدرات، ودعم الإبداع وريادة الأعمال.

 

وتم بحث سبل التنسيق لعقد مسابقة لرواد الأعمال من الجانبين المصرى والسعودى لإيجاد حلول تكنولوجية تتعلق بالتحديات فى قطاعات مختلفة مثل السياحة والزراعة للتوصل إلى أفكار جديدة للشركات الناشئة لمواجهة هذه التحديات، كما تم مناقشة إمكانية تنفيذ برنامج يستهدف فتح الأسوق أمام الشركات الناشئة فى كلا البلدين لتكون قادرة على ممارسة الأعمال التجارية فى كلا البلدين.

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وعقب اللقاء قام الوفد المصرى ونظيره السعودى، بعمل جولة للاطلاع عن قرب على أنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي؛ حيث قاما بزيارة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وعقد اجتماع مع قيادات الجامعة؛ وذلك للإطلاع على أحدث التطورات والبحوث بالجامعة، وزيارة المختبر الرئيسى للحوسبة الفائقة، وكذلك مختبر التصوير العلمى بالجامعة، كما شهدت الجولة أيضا زيارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

 

وحضر الاجتماعات وشارك فى الجولة المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة.

 

 

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