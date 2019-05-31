شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الخام العمانى إلى 68.48 دولار للبرميل فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفيد حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبى للطاقة اليوم الجمعة أن سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى يوليو سيتراجع 2.67 دولار إلى 68.48 دولار للبرميل. سعر البيع الرسمى لشحنات يوليو من الخام العمانى هو متوسط سعر التسوية اليومى للخام فى الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى مايو لعقد شهر أقرب استحقاق. Advertisements وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمى لخام دبي، محددا على أساس علاوة 0.05 دولار للبرميل فوق سعر الخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة، سيبلغ 68.43 دولار للبرميل لشهر يوليو.

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