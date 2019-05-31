شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الدولار مقابل الين يحقق الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار مقابل الين بقوة لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 108.80 ويضغط سلباً عليه ليتحرك دونه الآن، مما يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 108.00 كمحطة رئيسية تالية.

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