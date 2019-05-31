شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين محاولات لكسر مستوى 159.00 دون أن يتمكن من الثبات دونه حتى الآن، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 153.50 ثم 148.05، في حين يمثل الثبات دون 165.73 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 148.00 والمقاومة 170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط