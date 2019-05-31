شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بكسر مستوى 107.05 وإغلاق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار دعم القناة الصاعدة عند 91.25 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 107.05 والتداول فوقه من جديد سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي وتحقيق مكاسب تبدأ عند 115.00 ثم 119.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 95.00 والمقاومة 115.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط