شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات إيجابية في طريقه لإعادة اختبار الدعم المكسور سابقاً للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وطالما أن السعر دون 264.00، فإن الاتجاه التصحيحي الهابط سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن كسر 240.47 سيؤكد امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 210.60 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 235.00 والمقاومة 264.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط