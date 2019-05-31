شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البتكوين عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 8110.00 والمقاومة 8328.80، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7900.00 والمقاومة 8500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي