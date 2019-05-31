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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً قوياً لمستوى 65.92 ويندفع نحو الأسفل، مما يدعم استمرار توقعاتنا بامتداد الاتجاه التصحيحي الهابط بفعالية، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% الذي يتواجد عند 62.92 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن صمود مستوى 65.92 أمام المحاولات السلبية واختراق 67.00 سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع واختبار مناطق 69.62 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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