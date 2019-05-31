شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليتجاوز حاجز 56.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 54.47، في حين يمثل الثبات دون 57.33 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 57.33

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط