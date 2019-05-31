شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مقاومة القناة الهابطة، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارة تقاطع سلبي نتوقع أن تساهم بدفع السعر للانخفاض بقية اليوم، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 14.73، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 13.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط