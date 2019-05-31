شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالارتفاع ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1302.60، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول هذا المستوى، حيث إن اختراقه سيمد الموجة الصاعدة لتستهدف مستويات 1320.00 ثم 1346.70 كمحطات رئيسية تالية، بينما الفشل باختراقه سيضغط على السعر للانخفاض نحو 1275.30 من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1275.00 والمقاومة 1305.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد