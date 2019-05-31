شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2636، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، مما يبقي على الفرص قائمة لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع خلال الجلسات القادمة، حيث تتواجد أهدافنا الرئيسية التالية عند 1.2550 وتمتد إلى 1.2400، بينما يمثل اختراق 1.2636 مفتاح امتداد مكاسب السعر اللحظية لتصل إلى 1.2710 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2550 والمقاومة 1.2680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط