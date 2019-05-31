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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل الرسوم الأمريكية على المكسيك والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، لتسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية العالمية ، بعدما فتح الرئيس الأمريكي جبهة جديدة فى تلك الحرب بالتعهد على زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.2% حتى الساعة 08:34 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 شباط/فبراير ،وحقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بدعم صعود أسهم شركات الإعلام.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.
تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، مع هبوط أسهم فولكسفاجن وفيات كرايسلر ،بفعل مخاوف الرسوم الأمريكية على المكسيك.
قال "دونالد ترامب" يوم الخميس إن جميع الواردات الآتية من المكسيك ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 5% بداية من العاشر من حزيران/يونيو المقبل لحين وقف الهجرة الغير شرعية.
وأضاف ترامب إن تلك الرسوم قد ترتفع إلى 25% بحلول تشرين الأول/أكتوبر القادم إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.1% ،مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال ثلاث جلسات.
تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2%، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.9%.
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