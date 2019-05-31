شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد الرسوم الأمريكية على المكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بعدما تعهد الرئيس الأمريكي بفرض زيادة فى الرسوم الجمركية على المكسيك.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.5% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,294.35$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,288.12$،وسجلت أعلى مستوي 1,295.70$ الأعلى منذ 16 أيار/مايو ، وأدنى مستوي 1,288.01$.

حقق الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعد إعلان الرئيس الأمريكي زيادة الرسوم الجمركية على المكسيك.

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قال "دونالد ترامب " يوم الخميس إن جميع الواردات الآتية من المكسيك ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 5% بداية من العاشر من حزيران/يونيو المقبل لحين وقف الهجرة غير الشرعية.

جددت تلك التصريحات المخاوف حيال الحرب التجارية العالمية ،والتي من المؤكد أن تؤدي إلى ركود الاقتصاد العالمي ،خاصة مع توسيع الولايات المتحدة تلك الحرب لتشمل المكسيك بعد الصين وأوروبا.

وفى أوقات ارتفاع المخاطر فى الأسواق يعزف المستثمرين عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات ،والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة وعلى رأسها المعادن النفيسة والين الياباني.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 740.86 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 2 أيار/مايو الجاري.