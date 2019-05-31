شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى شهرين بفعل مخاوف الحرب التجارية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لأدنى مستوى فى شهرين ، مع تصاعد المخاوف مجددا حيال الحرب التجارية العالمية ، بعدما وسعت الولايات المتحدة دائرة زيادة الرسوم الجمركية لتشمل المكسيك ، وتراجعت الأسعار أيضا تحت ضغط تسارع إنتاج النفط الأمريكي لأعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 08:19بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.46$،وسجل أعلى مستوي 56.58$ ،وأدنى مستوي 55.63$ الأدنى منذ 8 آذار/مارس الماضي.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 65.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.22$ ،و سجل أعلى مستوي 66.26$ ،وأدنى مستوي 65.60$ الأدنى منذ 8 آذار/مارس.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس نسبة 4.5% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 4.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف الحرب التجارية العالمية.

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تجددت مخاوف أن يؤدي تفاقم الحرب التجارية العالمية إلى ركود الاقتصاد العالمي وضعف آفاق الطلب على الوقود ،حيث لا تزال الولايات المتحدة والصين فى تصعيد مستمر للخلافات التجارية ،بجانب قيام الرئيس الأمريكي بتوسيع دائرة زيادة الرسوم الجمركية لتشمل المكسيك بعد الصين وأوروبا.

قال "دونالد ترامب" يوم الخميس إن جميع السلع المكسيكية ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 5% بداية من العاشر من حزيران/يونيو المقبل لحين وقف الهجرة غير الشرعية.

فى الولايات المتحدة ،أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الخميس عن زيادة إنتاج النفط فى البلاد بحوالي 100 ألف برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي فى 24 أيار/مايو ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي مجددا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل.

وقفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 46% منذ منتصف عام 2016 متجاوزا إنتاج روسيا والسعودية ،لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.