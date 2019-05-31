شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري منذ عام 2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عام ، لكنها على وشك تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي ،وأكبر مكسب شهري منذ عام 2017 ،بفضل السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول8,245$ بانخفاض قدره 32$ بنسبة 0.4%،حيث سعر الافتتاح عند 8,277$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,377$ ، وأدنى سعر عند 8,109$.

فقد "البتكوين" بالأمس نسبة 4.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عام عند 9,096$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 2 مليار$ إلى إجمالي 257 مليار$ ،مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وقفزت القيمة السوقية بالأمس إلى إجمالي 287 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018 ،لتفقد السوق حوالي 30 مليار$ خلال أقل من 24 ساعة ، مع تسارع عمليات تغطية مراكز شراء كبيرة.

وعلى مدار تعاملات شهر أيار/مايو التي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم ، حقق البتكوين ارتفاعا بحوالي 57% ، على وشك تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي ، وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس 2017.

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تعاذ تلك المكاسب الشهرية القوية إلى السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ، بعد توارد العديد من الأخبار الإيجابية ،ودخول مؤسسات مالية ضخمة للاستثمار فى صناعة التشفير.

قفزت هيمنة البتكوين على التداولات بالسوق الرقمية خلال هذا الشهر إلى 60.52% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017 ، قبل أن تتراجع هذا الأسبوع إلى حدود 55%.

ارتفعت العقود الآجلة للبتكوين فى بورصة CME إلى رقم قياسي جديد عند 33,700 عقد فى 13 أيار/مايو ،وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق عند 22,500 عقد الذي تم تداوله فى 4 نيسان/أبريل الماضي.

عبر "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية ومحلل وول ستريت المؤيد لصناعة التشفير خلال مقابلة مع تليفزيون CNBC هذا الشهر ، عن اعتقاده بأن البتكوين فى سوق صاعد ،ومن المرجح أن يسجل مستوي قياسي جديد فى عام 2020.

واستند توم فى أرائه على بعض العلامات التي تشير إلى نهاية السوق الهابط ، منها زيادة حجم التداول بفضل المستثمرين فى تركيا وفنزويلا ، بالإضافة إلى تداول الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، بالإضافة إلى زيادة عدد عملاء OTC.

أعلن عملاق الاستثمارات المالية فى الولايات المتحدة "فيديليتي" أوائل الشهر الجاري عن البدء فى تداول البتكوين للعملاء من المؤسسات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.