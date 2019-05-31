شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد خامس خسارة شهرية على التوالي بفعل الأوضاع المالية فى إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، لكنه بصدد تكبد خامس خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تدهور الأوضاع المالية فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا" ،والاحتمالات القوية لحدوث صدام سياسي وقانوني بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:22 جرينتش ،ليتداول عند 1.1128$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1138$ ،وسجل الأعلى عند 1.1141$ ، والأدنى عند 1.1125$.

فقد اليورو بالأمس أقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1116$ ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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وعلى مدار شهر أيار/مايو الجاري ،انخفض اليورو بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، بصدد تكبد خامس خسارة شهرية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2014.

طلبت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع من الحكومة الإيطالية شرح أسباب تدهور الأوضاع المالية العامة فى البلاد ، فى خطوة تمهد الطريق لصدام سياسي وقانوني محتمل بين بروكسيل وروما.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو سالفيني" إن المفوضية الأوروبية قد تغرم إيطاليا 3 مليار يورو لكسرها قواعد الديون والعجز فى الاتحاد الأوروبي.

تأتي تلك التصريحات بعد أنباء عن اتخاذ المفوضية الأوروبية خطوات تأديبية ضد إيطاليا فى 5 حزيران/يونيو المقبل ،بسبب ارتفاع مستويات الديون ،واتساع العجز بالميزانية ، على خلاف ما تم الاتفاق عليه سابقا.