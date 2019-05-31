شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي لما دون 109 ين للأدنى له في قرابة أربعة أشهر في أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ مطلع شباط/فبراير الماضي وليعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي وخسائر شهرية له أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.66% إلى مستويات 108.90 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.62 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له في قرابة أربعة أشهر عند 108.89.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.4% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.2%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلي 1.1% مقابل 1.3%، أيضا أسوء من التوقعات عند 1.2%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات عند 1.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم والتي تراجع معدلات البطالة إلى 2.4% متوافقة مع التوقعات، مقابل 2.5% في آذار/مارس الماضي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفع 0.2% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 1.0%.

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كما تابعنا أيضا من قبل ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.6% في آذار/مارس، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 4.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.5%.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تراجعاً 5.7% عند 931 ألف طلب مقابل ارتفاع 10.0% عند 989 ألف طلب في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8% عند 983 ألف طلب، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت انخفاضاً إلى ما قيمته 39.4 مقابل 40.4 في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات عند 40.6.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.9% في آذار/مارس، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.1%، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 55.1 مقابل 52.6 في نيسان/أبريل الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 102.0 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو عند 102.4 ومقابل 97.2 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيلقي خطاباً تحت عنوان "نظرية وممارسات السياسة النقدية والحد الأدنى لأسعار الفائدة"، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% خلال الربع الأول الماضي.