شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الرقمية اللايتكوين للجلسة الثانية على التوالي بقرابة الاثنان بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت اللايتكوين بقرابة اثنان بالمائة أو بقرابة من 2$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 27 من أيار/مايو الجاري حينما اختبرت الأعلى لها منذ السابع من حزيران/يونيو الماضي مع مطلع هذا الأسبوع عند مستويات 122.16$، وذلك ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب استعادة العملات الرقمية اهتمام المستثمرين خلال العام الجاري بعد أن تكبدت العام الماضي خسائر موسعة.

وفي تمام الساعة 05:41 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.81% إلى مستويات 106.21$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.01$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 104.01$، بينما حققت الأعلى لها عند 109.43$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لسادس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 6.62$ مليار.

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هذا تتكبد العملة الرقمية اللايتكوين حالياً خسائر تفوق 5% خلال الأسبوع الجاري وتعد بصدد أول خسائر أسبوعية لها في خمسة أسابيع، بينما لا تزال تعكس حالياً مكاسب شهرية بنحو 46% وتعد بصدد أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وأظهرت آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق.

ونود الإشارة، لكون اللايتكوين تعد حالياً بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، لتعكس أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين، ويأتي ذلك مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية مع مطلع العام الجاري وبالأخص وسط خسائر البورصات العالمية بشكل ملحوظ مؤخراُ من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وتسعير الأسواق للحرب تجارية القائمة بين واشنطون وبكين.