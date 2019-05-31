شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط للأدنى لها في قرابة ثلاثة أشهر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الثامن من آذار/مارس ولتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي وأول خسائر شهرية لها في خمسة أشهر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:47 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.76% لتتداول عند مستويات 55.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.46$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.88% لتتداول عند 64.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.21$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 98.13 مقارنة بالافتتاحية عند 98.16.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والتي أفادت بانكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.4 مقابل اتساعاً عند 50.1 في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش عند 49.9، بينما استقر اتساع القطاع الخدمي عند ما قيمته 54.3 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في نيسان/أبريل، متوافقاُ مع التوقعات.

ويذكر أن بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أظهرت مؤخراً ارتفاع واردات أكبر مستورد للنفط عالمياً من النفط السعودي 43% في نيسان/أبريل إلى 1.53 مليون برميل يومياً مقابل 1.07 مليون برميل يومياً في الشهر ذاته من العام الماضي، لتحل بذلك المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، المرتبة الأولى في قائمة موردي النفط للصين.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية مع ارتفع صادراتها النفطية إلى 1.49 مليون برميل يومياً مقابل 1.35 مليون برميل في نيسان/أبريل من 2018، وفي نفس السياق، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني إلى 789.137 ألف برميل يومياً وذلك مقابل 541.1 ألف برميل يومياً في آذار/مارس الماضي وسط قيام الشركات هناك بزيادة مشترياتها من النفط الإيراني قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على قطاع النفط الإيراني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.9% في آذار/مارس، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.1%، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 55.1 مقابل 52.6 في نيسان/أبريل الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 102.0 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو عند 102.4 ومقابل 97.2 في نيسان/أبريل.

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وصولاً إلى الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيلقي خطاباً تحت عنوان "نظرية وممارسات السياسة النقدية والحد الأدنى لأسعار الفائدة"، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% خلال الربع الأول الماضي.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط أمس الخميس عجز 0.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر مقابل فائض 4.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 0.9 مليون برميل، ولنشهد بذلك تراجع المخزونات إلى 476.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.2 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تعمل على تسعير الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين ثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة، حيث تابعنا مؤخراً قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل فهوة بندقية التعريفات الجمركية إلى المكسيك، مع أعربه من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيفرض تعريفات جمركية 5% على جميع المنتجات الواردة لبلاده منها.

وأفاد الرئيس الأمريكي ترامب أنه التعريفات الجمركية التي ينوي فرضها على المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في العاشر من حزيران/يونيو القادم، وأنه قد يقوم برفع التعريفات الجمركية على واردات بلاده من المكسيك تدريجياً إلى 25% بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك ما لم توقف المكسيك "المهاجرين غير الشرعيين" من التسلل إلى الولايات المتحدة.

على صعيد أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إنتاج روسيا من النفط انخفض خلال الفترة من مطلع الشهر الجاري وحتى يوم الأحد الماضي إلى 11.126 مليون برميل يومياً أو 6% عن ما كان عليه في نيسان/أبريل، وذلك نظراً لتوقف الإمدادات النفطية من قبل ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً عبر خط أنابيب دروجبا الواصل إلى أوروبا والذي يعد ضمن خطوط أنابيب ترانسنفت بسبب النفط الملوث.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، مع انخفاضها بواقع 5 منصات إلى إجمالي 797 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 24 من أيار/مايو، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.