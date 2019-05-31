شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 16 من أيار/مايو الجاري ولتعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية وأول مكاسب شهرية لها في أربعة أشهر وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عامين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.32% لتتداول حالياً عند 1,296.60$ للأونصة موضحة الأعلى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 1,293.20$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 98.13 مقارنة بالافتتاحية عند 98.16.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والتي أفادت بانكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.4 مقابل اتساعاً عند 50.1 في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش عند 49.9، بينما استقر اتساع القطاع الخدمي عند ما قيمته 54.3 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في نيسان/أبريل، متوافقاُ مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.9% في آذار/مارس، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.1%، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 55.1 مقابل 52.6 في نيسان/أبريل الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 102.0 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو عند 102.4 ومقابل 97.2 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيلقي خطاباً تحت عنوان "نظرية وممارسات السياسة النقدية والحد الأدنى لأسعار الفائدة"، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% خلال الربع الأول الماضي.

Advertisements

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تعمل على تسعير الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تابعنا منذ قليل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل فهوة بندقية التعريفات الجمركية إلى المكسيك، مع أعربه من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيفرض تعريفات جمركية 5% على جميع المنتجات الواردة لبلاده من المكسيك.

وأفاد الرئيس الأمريكي ترامب أنه التعريفات الجمركية التي ينوي فرضها على المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في العاشر من حزيران/يونيو القادم، وأنه قد يقوم برفع التعريفات الجمركية على واردات بلاده من المكسيك إلى 25% بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك ما لم توقف المكسيك "المهاجرين غير الشرعيين" من التسلل إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، حذرت بالأمس بكين واشنطون من عدم تقليل قدرتها على حماية مصالحها وفقاً لمقال في صحيفة الشعب اليومية التي تعد الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصينية الحاكم، "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الجانب الصيني على حماية حقوقه ومصالحه التنموية.. لا تقل أننا لم تحذرك!"، وجاء ذلك عقب ساعات من تطرق الصحافة الصينية لكون بكين قد تستخدم المعادن النادرة للأرض للرد على واشنطون.

ونود الإشارة، لكون المعادن النادرة للأرض التي تهيمن الصين على إنتاجها تعد مكوناً هاماً للصناعات والتكنولوجيا بالإضافة للصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة، وقد جاءت تلك الردود من قبل بكين عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي ترامب بأنه "ليس مستعداً بعد" لعقد اتفاق تجاري لبلاده من الصين، الأمر الذي عزز من فرص تصعيد الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه في مطلع الأسبوع الجاري لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن واشنطون أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من الولايات المتحدة والصين مؤخراً برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أعلن وزارة المالية الروسية الأسبوع الماضي عن كون إنتاج روسيا (ثالث أكبر منتج للذهب عالمياً) من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ارتفع إلى 58.12 طن متري مقارنة بنحو 51.61 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، وسط أفادت الوزارة بأن الإنتاج خلال الربع الأول الماضي تضمن 45.95 طن متري من الذهب المستخرج من المناجم مقارنة بنحو 39.78 في الربع الأول من العام السابق.