شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع الجاري وشهر آيار/مايو على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء وارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك وسط تسعير الأسواق للحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تابعنا منذ قليل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل فهوة بندقية التعريفات الجمركية إلى المكسيك، مع أعربه من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيفرض تعريفات جمركية 5% على جميع المنتجات الواردة لبلاده من المكسيك.

وأفاد الرئيس الأمريكي ترامب أنه التعريفات الجمركية التي ينوي فرضها على المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في العاشر من حزيران/يونيو القادم، وأنه قد يقوم برفع التعريفات الجمركية على واردات بلاده من المكسيك إلى 25% بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك ما لم توقف المكسيك "المهاجرين غير الشرعيين" من التسلل إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، حذرت بالأمس بكين واشنطون من عدم تقليل قدرتها على حماية مصالحها وفقاً لمقال في صحيفة الشعب اليومية التي تعد الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصينية الحاكم، "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الجانب الصيني على حماية حقوقه ومصالحه التنموية.. لا تقل أننا لم تحذرك!"، وجاء ذلك عقب ساعات من تطرق الصحافة الصينية لكون بكين قد تستخدم المعادن النادرة للأرض للرد على واشنطون.

ونود الإشارة، لكون المعادن النادرة للأرض التي تهيمن الصين على إنتاجها تعد مكوناً هاماً للصناعات والتكنولوجيا بالإضافة للصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة، وقد جاءت تلك الردود من قبل بكين عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي ترامب بأنه "ليس مستعداً بعد" لعقد اتفاق تجاري لبلاده من الصين، الأمر الذي عزز من فرص تصعيد الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه في مطلع الأسبوع الجاري لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن واشنطون أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من الولايات المتحدة والصين مؤخراً برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.67% ليخسر 10.30 نقطة ويصل إلى المستوى 1,521.68، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.77% ليخسر هو الأخر 161.77 نقطة ويصل إلى المستوى 20,780.76.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.04% ليربح 1.61 نقطة ويصل إلى المستوى 3,642.79، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليخسر 1.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,904.21.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.22% ليخسر 59.97 نقطة ويصل إلى المستوى 27,0054.91، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.17% ليربح 3.53 نقطة ويصل إلى المستوى 2,042.33.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.11% ليربح 10.76 نقطة ويصل إلى المستوى 10,082.74، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.14% ليخسر 8.73 نقطة ويصل إلى المستوى 6,383.40.