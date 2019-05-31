شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 17 من أيار/مايو الجاري، حينما اختبر الأدنى لها منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 03:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6914 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6912، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6918، بينما حقق الأدنى له عند 0.6901.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 0.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 3.7% مقابل 3.9%، أسوء من التوقعات عند 3.8%، بخلاف ذلك نود الإشارة، لكون زود الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بصدد خسائر أسبوعية وثاني خسائر شهرية له على التوالي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.9% في آذار/مارس، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.1%، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 55.1 مقابل 52.6 في نيسان/أبريل الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 102.0 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو عند 102.4 ومقابل 97.2 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيلقي خطاباً تحت عنوان "نظرية وممارسات السياسة النقدية والحد الأدنى لأسعار الفائدة"، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% خلال الربع الأول الماضي.