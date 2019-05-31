شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش القطاع الصناعي واستقرار نمو القطاع الخدمي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد بانكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.4 مقابل اتساعاً عند ما قيمته 50.1 في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش عند 49.9، واستقر اتساع القطاع الخدمي عند ما قيمته 54.3 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في نيسان/أبريل، متوافقاُ مع التوقعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انكماش القطاع الصناعي واستقرار نمو القطاع الخدمي في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.