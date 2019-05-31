الاقتصاد

تباطؤ نمو الضغوط التضخمية وتراجع معدلات البطالة في اليابان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الضغوط التضخمية وتراجع معدلات البطالة في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.4% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.2%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلي 1.1% مقابل 1.3%، أيضا أسوء من التوقعات عند 1.2%.

 

وفي نسف السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات عند 1.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم والتي تراجع معدلات البطالة إلى 2.4% متوافقة مع التوقعات، مقابل 2.5% في آذار/مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تباطؤ نمو الضغوط التضخمية وتراجع معدلات البطالة في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا