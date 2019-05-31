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شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الضغوط التضخمية وتراجع معدلات البطالة في اليابان والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.4% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.2%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلي 1.1% مقابل 1.3%، أيضا أسوء من التوقعات عند 1.2%.
وفي نسف السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات عند 1.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم والتي تراجع معدلات البطالة إلى 2.4% متوافقة مع التوقعات، مقابل 2.5% في آذار/مارس الماضي.
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