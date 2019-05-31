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شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة وارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفع 0.2% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 1.0%.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أوضحت ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.6% في آذار/مارس، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 4.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.5%.
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