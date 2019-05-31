شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تعلن عن أول نتائج أعمال فصلية بعد إدراج سهمها للتداول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "أوبر تكنولوجيز" الخميس عن نتائج أعمالها الفصلية التي تعد الأولى بعد إدراج سهمها للتداول في البورصة الأمريكية.



وأفادت الشركة أنها سجلت صافي خسائر بنحو 1.01 مليار دولار (ما يعادل 2.26 دولار للسهم) في الربع السنوي الأول مقارنة بأرباح قدرها 3.75 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



أما الإيرادات، فقد حققت "أوبر" 3.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار مقارنة بإيرادات قدرها 2.58 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018.



يُذكر أن "أوبر" أدرجت أسهمها للاكتتاب في البورصة بداية من العاشر من مايو/أيار الجاري وحددت سعر السهم عند 45 دولارا ليتم التداول عليه تحت الرمز "UBER".