شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحتفظ بمكاسبها الطفيفة وتغلق على ارتفاع رغم هبوط النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات النمو الاقتصادي، ورغم استمرار القلق حيال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ولكنها تأثرت بالأداء الضعيف لقطاع الطاقة نتيجة هبوط أسعار النفط.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا بنسبة 3.1% خلال الربع السنوي الأول (القراءة الثانية)، وزاد حجم العجز التجاري الأمريكي في الشهر الماضي إلى 72.1 مليار دولار، فيما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأن الصين أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق تجاري بسبب عدم التزامها بالتعهدات التي تم التفاوض عليها خلال الأشهر الماضية، لكنه أعرب عن استمرار تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 3.8% وأغلق عند 56.59 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 56.3 دولار.

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وتراجع "برنت" 3.7% مغلقاً عند 66.87 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 66.3 دولار.



وفي ختام التعاملات اليوم، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 25170 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25218 نقطة وأقل مستوى عند 25066 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 7567 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى عند 7595 نقطة وأقل مستوى عند 7527 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 2789 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2799 نقطة وأقل مستوى عند 2776 نقطة.