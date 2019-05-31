شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بنحو 3%..و"بتكوين" تتخلى عن حاجز 9 آلاف دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية نتيجة القلق حيال الحرب التجارية بين أمريكا والصين الأمر الذي دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن والابتعاد عن أصول المخاطرة.



وكانت الريبل قد تلقت دعماً شرائيا في وقت سابق اليوم، إلا أنها سرعان مع تعرضت لمبيعات مكثفة دفعتها نحو التراجع، ورغم ذلك، لا تزال قرب أعلى مستوياتها هذا العام.



وتقترب الريبل من زيادة مكاسبها وصعودها هذا الأسبوع وسط توقعا بتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 21% رغم تراجع اليوم.

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أما "بتكوين"، فقد اخترقت اليوم حاجز تسعة آلاف دولار، ولكنها تراجعت كشأن أغلب العملات الرقمية أدنى هذا المستوى.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 0.43 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.48 دولار وأقل سعر عند 0.42 دولارن بينما بلغت قيمتها السوقية 43.3 مليار دولار.



وهبطت "بتكوين" بنسبة 1.5% إلى 8525 دولارا، وسجلت اعلى سعر عند 9085.5 دولار وأقل سعر عند 8390.7 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 151 مليار دولار.