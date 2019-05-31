شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تعمل على تطوير منتجات يمكن التحكم فيها بالصوت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" إن الشركة تعمل على تطوير عدد من المشروعات والأجهزة التكنولوجية التي يمكن أن تفيد المستخدمين في المنازل بحيث يكون كل شخص لديه مساعد صوتي مدعم بالذكاء الاصطناعي.



وأضاف "زوكربيرج" أن هذه المنتجات سوف تمثل نقلة مختلفة لـ"فيسبوك" في عالم التكنولوجيا بعيدا عن صناعة التواصل الاجتماعي في السنوات القليلة القادمة مشيراً إلى أن الشركة حققت بالفعل خطوات ملموسة في هذا الصدد.



يأتي ذلك بعد تقرير نشرته "سي إن بي سي" في أبريل/نيسان تحدث عن ان "فيسبوك" تطور مساعدا صوتياً ذكيا لمنافسة "أليكسا" الذي صنعته "أمازون" و"سيري" الذي تنتجه "آبل" و"جوجل هوم".

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وتطرح "فيسبوك" للبيع أجهزة محادثات ودردشة بالفيديو يمكن الاستعانة بـ"أليكسا" من "أمازون" لاستخدامها، ولكن شركة التواصل الاجتماعي تعد الوحيدة ضمن الكبار التي لم تطور بعد مساعدا صوتياً.



والآن، يبدو أن "فيسبوك" تحاول اللحاق بالركب بل والتفوق على المنافسين حيث أكدت أنها تعمل على منتجات تقنية ستكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي وترد على أسئلة المستخدمين مستعشرة أصواتهم.



وعلق "زوكربيرج" أن من الممكن التواصل مع تلك الأجهزة لتحديد مواقع على الخرائط أثناء القيادة على الطرق، وسوف يرغب الكثيرون في التواصل والتفاعل معها.