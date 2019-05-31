شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 606 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 31-5-2019 ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات، ليسجل الذهب عيار21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر 606 جنيهات، مع توقعات بتحرك آخر للذهب فى حال استمرار صعود الأسعار العالمية.





أسعار الذهب فى مصر:عيار 21 سجل اليوم 606 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل اليوم 519 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل اليوم 692 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 4848 جنيها .

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أوقية الذهب 1295 دولارا.

وأرجع نادى نجيب عضو شعبة الذهب أسباب ارتفاع الأسعار فى مصر، إلى صعود أوقية الذهب عالميا بأكثر من 15 دولارا منذ أمس، لافتا إلى أن الأوقية ارتفعت من 1280 إلى 1295 دولارا، الأمر الذى انعكس على السعر فى مصر.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تراجع الدولار فى مصر بصورة ملحوظة الأيام الماضية ساهم فى الحد من صعود الذهب بشكل أكبر من ذلك، فالأسعار ارتفعت 6 جنيهات فقط، لكن إذا كان الدولار مرتفع فإن الأسعار قد تتجاوز هذه الأرقام بكثير.