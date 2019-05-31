شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الين بعد تهديدات "ترامب" للمكسيك..وتراجع "البيزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز الين اليابانى مقابل الدولار فى حين هوى البيزو المكسيكى بعد تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الصادم بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك، مما قد يدفع الاقتصاد العالمى صوب الركود.

وبدأ أثر التوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين يظهر فى البيانات الاقتصادية، حيث خيب مؤشر رئيسى للنشاط الصناعى الصينى آمال المستثمرين، بينما غذت أحدث ضربة من ترامب تكالبا على أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية والين فى معاملات اليوم.

وتراجع الدولار الأمريكى 0.8 % مقابل الين إلى 108.78، مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير، فى حين نزلت العملة الأمريكية أيضا أمام اليورو وسلة عملات منافسة.

وقال أولريخ لوختمان استراتيجى سوق الصرف فى كومرتس بنك إن الرسوم المحتملة تبعث على القلق بشكل خاص نظرا لأنها غير مدفوعة باختلالات تجارية.

وقال "سياسة التجارة الأمريكية أخذت منعطفا نوعيا جديدا، استخدام الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق أهداف غير اقتصادية يُكسب الإجراءات سمة جديدة."

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وأضاف "يعنى هذا أيضا أن الإدارة الأمريكية شريك لا يعتمد عليه فى اتفاقات التجارة، وهو ما أثق أن الصينيين سيراقبونه بعناية."

ونالت التهديدات من البيزو المكسيكي، الذى تراجع 3% إلى أدنى مستوياته فى 5 أشهر عند 19.74 للدولار، ليتجه صوب أكبر انخفاض يومى له منذ أكتوبر من العام الماضي.

ويتجه اليوان الصينى صوب أسوأ شهر له منذ يوليو الماضى متحركا باتجاه مستوى السبعة للدولار، وسجلت العملة 6.9290 يوان للدولار اليوم.

وانخفض اليورو انخفاضا حادا مقابل الين اليابانى ونزل نحو 0.7 % إلى 121.165 ين، وهو أقل مستوى له منذ انحدار وجيز فى الثالث من يناير.