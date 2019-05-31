الإسكان: مد فترة سحب الكراسات والحجز الإلكتروني لوحدات الإعلان الـ11 حتى 20 يونيو

كتب محمود يونس
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني من هنا ، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى، حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم 31 مايو 2019.
وأوضحت الوزارة، أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين في استكمال سداد المقدمات، والتسجيل على الموقع الإلكتروني، نظرًا للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان...
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