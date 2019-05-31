شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية بنسبة 0.77% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الأسهم اليابانية، جلسة التعاملات الصباحية، ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر مؤشر نيكى القياسى المؤلف من 225 سهمًا 161.77 نقطة ، أو 0.77%، ليصل إلى 20780.76 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلى (0230 بتوقيت جرينتش).

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كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 10.30 نقطة، أو 0.67% ، ليصل إلى 1521.68 نقطة.