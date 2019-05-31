ما زال يواصل سقوطه أمام الجنيه.. سعر الدولار اليوم الجمعة 31-5-2019

كتب طارق موسى

سجلت أسعار الدولار الأمريكى تراجعا جديدا مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019 ، وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى في بداية تعاملات اليوم نحو 16.74 جنيه للشراء و16.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار ببنك مصر 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع، أما سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى فبلغ 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي قيمة 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر...