شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد التركى 2.6% فى الربع الأول مع تأكد الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انكمش الاقتصاد التركي 2.6 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام، منسجما تقريبا مع التوقعات لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.

كان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز 5% قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36 % مقابل الدولار منذ نهاية 2017، وتوقع استطلاع أجرته رويترز انكماش الاقتصاد 2.5 % على أساس سنوي في أحدث ربع سنة.

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وبالمقارنة مع الربع السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 1.3 % بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.