لأول مرة.. خط طيران من كوريا الجنوبية إلى "أبو سمبل" أكتوبر المقبل

كتب- يوسف عفيفي:
كشف ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن تشغيل خط طيران "شارتر" مباشر بين كوريا الجنوبية وأبوسمبل بأسوان بداية من شهر أكتوبر المقبل وحتى شهر مايو عام 2020، بمعدل رحلة واحدة أسبوعية، بجانب تسيير خط طيران أخر إلى القاهرة خلال تلك الفترة.
وأضاف عجمي، لمصراوي، اليوم، أن خط الطيران المباشر بين كوريا الجنوبية وأبوسمبل يعمل المرة الأولى في تاريخ السياحة الكورية، ويستمر إلى مدينة الأقصر ثم إلى الغردقة ويختتم في مدينة القاهرة، لافتا إلى استمرار خط الطيران الكوري 6 أشهر بمعدل طائرة واحدة أسبوعيا تبدأ بأبي سمبل وتختتم في...
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