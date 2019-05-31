شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار دولار استثمارات مستهدفة فى 4 مناطق حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن خطة إنشاء 4 مناطق حرة جديدة تتضمن ضخ استثمارات من القطاع الخاص تصل لنحو 3.5 مليار دولار. وأضاف المصدر، أن الخطة تتضمن جذب الاستثمارات لأربع مناطق حرة هى العاشر من رمضان الجديدة ونويبع والمظاهرة بمحافظة المنيا والروبيكى، مشيرا إلى أن تلك المناطق من المتوقع إن تستوعب نحو 650 مشروعا منها،206 فى المنيا و150 فى نويبع و180 فى العاشر من رمضان الجديدة. Advertisements

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