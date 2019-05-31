شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن منطقة "قفط" الحرة فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق، أن المنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا تضم مشروعات استثمارية بنحو 68 مليون دولار. ـ تعرف على تفاصيل المنطقة من خلال الإنفوجراف. 1- تقع المنطقة على طريق قفط القصير أمام المنطقة الصناعية. 2- تبلغ مساحة المنطقة 218 فدانا. Advertisements 3- تضم المنطقة 8 مشروعات قائمة بجانب عدد من المشروعات تحت الإنشاء. 4- أبرز الصناعات فى المنطقة صناعات هندسية وغزل ونسيج ودوائية وسجاد وملابس جاهزة وصناعات كهربائية. 5- توجد مساحات كبيرة فى المنطقة لإنشاء مشروعات متنوعة وتقدم تسهيلات للشباب.

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