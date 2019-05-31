شكرا لقرائتكم مؤشر البحرين يرتفع 7 في المئة منذ مطلع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 20:20

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الخميس) ارتفاعه بنسبة 0.24 في المئة تعادل 3.38 نقطة، صعودا الى 1433.52 نقطة في مقابل 1430.14 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 7.2 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.64 في المئة ما يعادل 4.90 نقطة الى 767.6 مقابل 762.7 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 6.74 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة الى 3.3 مليون سهم في مقابل 2.6 مليون اليوم السابق بنسبة 26 في المئة، بينما هبطت القيمة المتداولة الى 492 ألف دينار في مقابل 612 الف اليوم السابق بنسبة 20 في المئة، جاءت من خلال 92 صفقة في مقابل 53 صفقة بزيادة 74 في المئة.

وشهدت التعاملات التداول بأسهم 13 شركة، ارتفعت 6 شركات، وتراجعت شركتان، واستقرت 5 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.89 بليون دينار بزيادة 21 مليونا نسبتها 0.24 في المئة.

وجاء قطاع الخدمات في صدارة البورصة لجهة السيولة المتداول بعد ارتفاع قيمة أسهمه المتداولة الى 294 ألف دينار بحريني، شكلت 55 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.8 مليون سهم، نفذت من خلال 58 صفقة، وحقق سهم بتلكو أكبر سيولة بين الاسهم بقيمة أسهم متداولة 146 ألف دينار، نسبتها 28 في المئة من سيولة البورصة.