شكرا لقرائتكم مؤشر السوق الرئيس الخاسر الوحيد في "الكويت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 18:36

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) تراجعا في الكمية المتداولة بنسبة 17 في المئة الى 92 مليون سهم في مقابل 110 ملايين، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 2 في المئة الى 5580 صفقة في مقابل 5488 صفقة، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 0.80 في المئة الى 31 مليون دينار في مقابل 30 مليونا لليوم السابق.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول 0.59 في المئة تعادل 37 نقطة الى 6242 نقطة في مقابل 6205 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس 0.21 في المئة تعادل 10 نقاط الى 4737 نقطة في مقابل 4747 نقطة لليوم السابق، وصعد مؤشر السوق العام 0.38 في المئة الى 5732 نقطة.

وجاء سهم «ميزان» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 4.90 في المئة، وصولاً إلى 535 فلساً، من تداول 48 ألف سهم، قيمتها 25 ألف دينار.

وسجل سهم «هيومن سوفت» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 1.68 في المئة، هبوطا إلى 3.33 فلس، من تداول 23 ألف سهم، قيمتها 80 ألف دينار، نُفذت من خلال 25 صفقة.

وحقق سهم « بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 7.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.89 في المئة الى 680 فلساً، من تداول 11 مليون سهم.