شكرا لقرائتكم هبوط أسعار 11 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 18:32

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم (الخميس) على ارتفاع في الاداء، بينما سجلت 11 في المئة من الأسهم تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 5 شركات من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار 4 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 3.32 في المئة تعادل 18.2 بليون ريال الى 568 بليونا.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 93 في المئة الى 771 مليون ريال في مقابل 399 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 49 في المئة الى 37 مليون سهم، في مقابل 25 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 28 في المئة الى 17.991 صفقة في مقابل 14.104 صفقات.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة 3.43 في المئة من قيمته، تعادل 341 نقطة، وصولا الى 10.273 نقطة في مقابل 9932 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع 2019 الى 0.25 في المئة.

ونتيجة تحسن أسعار معظم الأسهم، ارتفعت مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 4.4 في المئة الى 3969 نقطة، تلاه مؤشر العقارات بزيادة 3.52 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر جميع الأسهم 3.45 في المئة.

وحقق مؤشر العائد الاجمالي رابع أكبر زيادة نسبتها 3.43 في المئة الى 10.9 ألف نقطة، تلاه مؤشر النقل المرتفع 3.28 في المئة الى 2402 نقطة، وسجل قطاع الاتصالات أقل زيادة نسبتها 1.56 في المئة.