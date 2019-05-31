شكرا لقرائتكم ارتفاع الاستثمارات السعودية في مصر 44 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 17:17

أعلن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" المصري ارتفاع صافي الاستثمارات السعودية في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 44.1 في المئة. وأكد الجهاز في بيان اليوم الخميس أن الاستثمارات السعودية في مصر سجلت خلال الربع الثاني نحو 125.5 مليون دولار، في مقابل 87.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي.



وأشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية إلى 276.7 مليون دولار خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، من 241.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018، أي نحو 14.4 في المئة. وانخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية إلى 933.4 مليون دولار من بليون دولار، أي 9.5 في المئة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 1.2 بليون دولار خلال كانون الثاني وشباط، في مقابل 1.3 بليون دولار عام 2018، بانخفاض 7.7 في المئة.