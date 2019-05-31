شكرا لقرائتكم الشركات تواجه خطر شراء مستلزمات الطباعة المزيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي – "الحياة" | منذ 13 ساعة في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 17:06

أفادت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة Harris Interactive بتكليف من شركة HP بأن الشركات تواجه خطر شراء مستلزمات الطباعة المزيفة أكثر من أي وقت مضى، ويتسبب الخطر المتصاعد للمنتجات المقلدة في خسارة الاقتصاد العالمي ما يعادل 3 بلايين دولار سنويًا، وفقًا لتصريحات اتحاد مصنعي مستلزمات التصوير (ISC)، ويُعزى ذلك إلى وجود نظام متكامل واسع النطاق من موردي تلك المنتجات المقلدة، وعدم تيقن المشترين من أن مشترياتهم أصلية، وقلة الوعي بمخاطر شراء السلع المقلدة.



وقال مدير البرنامج العالمي لمكافحة التزييف في HP جلين جونز: "كل مؤشر من مؤشرات السوق الرئيسية التي نراقبها يظهر زيادة ملحوظة في خطر مستلزمات الطباعة المزيفة. وبالنسبة الى شركات مثل HP، تقوّض المنتجات المقلدة عقودًا من الأبحاث والاختبارات المركزة التي تهدف إلى إنتاج الحبر ومسحوق الحبر بجودة عالية، وخراطيش جديرة بالثقة وعالية الجودة لعملائنا. وبالنسبة إلى المستخدمين، تتسبب المنتجات المقلدة في حدوث زيادة كبيرة في حالات فشل الطباعة، وانخفاض إنتاجية الصفحات، والمطبوعات الرديئة والتسريبات والانسدادات، إضافة إلى خسارة ضمانات الأجهزة.

وأظهرت الأعوام الأربعة الماضية انخفاضًا بنسبة 30 في المئة في الشركات التي تعمل مع مورّد رئيسي موثوق، وزيادة بنسبة 27 في المئة في الشركات التي تشتري فقط تبعًا لتوافر المنتج، وفق استطلاعات Harris Interactive. وفي ظل اتساع شبكة الموردين غير الموثوقين، فقدت الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على إدراك أصالة وسلامة خراطيشها بثقة مطلقة. وتأثرت مناطق العالم، وخصوصاً، الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا، حيث شعر نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملها الاستطلاع بالثقة بأن مشترياتها أصلية.

وعلى رغم أن اتجاهات السوق مقلقة، فإن HP وغيرها من الشركات المصنعة لمستلزمات الطباعة الأصلية، تواصل جهودها الحثيثة لمحاربة هذه المشكلة من خلال المشاركة الفعالة مع السلطات المحلية. وفي كل أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على مدار السنوات الخمس الماضية، صادرت السلطات المحلية بدعم من شركة HP نحو 12 مليون منتج ومكون مزيف. وأجرت HP أكثر من 4500 عملية تفتيش على مخازن موزعين وطلبيات منتجات مشبوهة.

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ومن خلال برنامج مكافحة التزييف والغش من (HP ACF)، تعمل الشركة أيضًا على تثقيف عملائها وشركائها بهدف توخي الحذر من مستلزمات الطباعة المزيفة.

وتؤكد النجاحات الحديثة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على التأثير الإيجابي لهذه الجهود. إذ أحبطت السلطات في الإمارات العمليات الإجرامية لمجموعة نشطة دوليًا عكفت على تجميع المنتجات المزيفة من الخراطيش التي تحمل العلامات التجارية لشركة HP و Samsung، ما أدى إلى مصادرة نحو 46 ألف وحدة غير قانونية.

وفي سلسلة كبيرة من المداهمات، نجحت السلطات الروسية في الكشف عن مجموعة إجرامية كانت تبيع الخراطيش المزيفة التي تحمل علامة HP. وصادر المسؤولون أكثر من 215 ألف وحدة غير قانونية أثناء مداهمة مواقع سكنية ومستودعات في منطقة الفولغا ومنطقة موسكو.

وتمكن المسؤولون في السعودية أخيراً من ردع عصابة إجرامية كانت قد صنعت خراطيش مزيفة لطابعات HP وباعت المنتجات المقلدة بكميات كبيرة، وصادروا 44 ألف وحدة غير قانونية مثل خراطيش مسحوق الحبر المزيفة ومكونات تجميع المنتجات المزيفة.

ونجحت السلطات في كينيا وأوغندا في الكشف عن عدد كبير من الخراطيش المزيفة لطابعات HP لدى تجار الجملة والموزعين، إذ داهمت المستودعات ومنافذ البيع وضبطت المنتجات المزيفة في حاويات شحن بمناطق كمبالا ومومباسا ونيروبي وصادرت 16 ألف وحدة غير قانونية.