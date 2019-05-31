جمارك دبي تعلن مواعيد عمل مراكزها خلال إجازة عيد الفطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمارك دبي عن أوقات العمل الرسمية في المراكز الجمركية التابعة لها خلال فترة إجازة عيد الفطر السعيد لتخليص البضائع.وستعمل إدارة مراكز جبل علي الجمركية في كل من مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية (التفتيش) 24 ساعة، ومركز جمارك جبل علي (التفتيش) 24 ساعة، ومركز جمارك ميناء راشد (تفتيش) 24 ساعة، أما مركز جمارك جبل علي (العمليات)، فمن 1- 2 يونيو 2019 من الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً، ومركز جمارك ميناء راشد (العمليات) 2 يونيو من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً. ومركز جمارك آل مكتوم (الشحن الجوي) 24 ساعة.

أما على مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية، فسيعمل مركز جمارك حتا الحدودي (24 ساعة)، أما مركزي جمارك الميناء الجاف (تفتيش + عمليات) دوكامز (تفتيش + عمليات) في 2 يونيو من الساعة 8:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً.

وستعمل المراكز الجمركية الجوية في كل من قرية دبي للشحن والمنطقة الحرة 24 ساعة، ومركز بريد الإمارات من 2 - 3 يونيو 2019 من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، أما مركز السلع والمعادن، فيستأنف الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر.

وعلى مستوى إدارة المراكز الجمركية الساحلية، سيكون العمل في مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة (تفتيش )24 ساعة، ومركز جمارك ميناء الحمرية (تفتيش) 24 ساعة، ومركز جمارك ميناء الحمرية (العمليات) طوال أيام عيد الفطر من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، ومركز جمارك الخور ومرفأ ديرة (العمليات) سيكون العمل من 1-3 يونيو من الساعة 8 صباحاً إلى 1 ظهراً، أما عمليات الخور البحرية للمراقبين، فسيكون العمل في الأيام (2) (3) (6) يونيو 2019.

وستعمل كل من إدارتي الدعم الفني «قسم الوحدات الخاصة» والبيانات الجمركية 24 ساعة.