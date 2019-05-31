ماليزيا تدعم العملاق الصيني ضد ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد بشركة هواوي للتكنولوجيا، متجاهلاً الحملة العالمية التي تشنها إدارة ترامب على الشركة الصينية.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر في طوكيو، أمس الخميس، إن بلاده سوف تواصل استخدام أجهزة هواوي «قدر المستطاع» فيما توفر «تفوقاً هائلاً على التكنولوجيا الأمريكية»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج.

وقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية هواوي على القائمة السوداء، قائلة: إن أجهزتها تشكل تهديداً أمنياً، ويمكن أن تسهل التجسس من جانب الحكومة الصينية.

وتأتي تصريحات مهاتير العلنية كإضافة للإشارات التي تدلل على أن جهود الولايات المتحدة للفوز بحلفاء ضد هواوي تتراجع في بعض الدول التي تولي أولوية لتطوير شبكات الجيل الخامس اللاسلكية، وهي إحدى مميزات أكبر شركة تكنولوجيا صينية. (د ب أ)