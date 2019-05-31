دبي تستقطب 6.26 مليون زائر في 4 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



استقبل القطاع السياحي في دبي خلال الثلث الأول من العام الجاري 6.26 مليون زائر دولي لليلة واحدة، بنمو 2.8%، مقارنة مع 6.09 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد الزوار في أبريل 1.5 مليون زائر، مقارنة مع 1.47 مليون في إبريل 2018، أي بنمو 2.7%.

ووفقاً لإحصاءات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، سجل القطاع الفندقي مستويات إشغال مرتفعة عند 83%؛ حيث سجلت المنشآت الفندقية نحو 11.52 مليون ليلة فندقية بنمو 5% .

ووصلت أعداد الغرف والشقق الفندقية إلى 118449 غرفة فندقية مع نهاية أبريل 2019، بنمو 7%، موزعة على 722 منشأة فندقية، بنمو 8% مقارنة مع 690 منشأة فندقية بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية نحو 493 درهماً، مقارنة مع 552 درهماً، فيما بلغ العائد على الغرفة الفندقية المتوفرة نحو 412 درهماً مقارنة مع 475 درهماً.

وحافظت منطقة دول أوروبا الغربية على صدارة الأسواق المصدرة للزوار بحسب المنطقة الجغرافية؛ حيث شكلت نحو 23% من الزوار، ثم جاءت منطقة دول مجلس التعاون بنسبة 17%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 16%، ثم شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 11% و10% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحافظت الهند على صدارتها للأسواق الرئيسية المصدرة لزوار دبي بنحو 726 ألف زائر.